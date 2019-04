Pide Gobierno de SLP a CDMX un helicóptero para combatir los incendios forestales

Autoridades de Gobierno del Estado continúan sobrevolando los dos incendios uno en Rioverde, en El Zapote y el del ejido Laguna de Mante Zaragoza, en Ciudad Valles. Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno indicó que en Rioverde se ha controlado el incendio en un 85 por ciento "tenemos aún cuatro puntos pequeños que no tenemos controlados".

Dijo que solicitaron apoyo a la Ciudad de México, para que enviara otro helicóptero, el cual en el transcurso de la mañana se unirá a las acciones de rescate.

Explicó que el problema en el ejido de Zaragoza en Laguna de Mante, es que conforme aumenta el calor se reaviva el incendio, por lo que están tratando de apagarlo lo más pronto posible.

Indicó que en Rioverde no han tenido la necesidad de evacuar a las familias, debido a que el siniestro se encuentra retirado de las viviendas, mientras que en Laguna de Mante desalojaron a los moradores de cuatro viviendas que se encontraban pegadas a la zona del incendio, "se valorará si con el fondo de contingencia se les apoyará a esas personas damnificadas".

Consideró que lo más importante es que no se han registrado pérdidas de vidas humanas.

Una de las causas del incendio en Rioverde, fue porque había mucha hojarasca seca de alrededor de 30 o 40 centímetros y la tormenta eléctrica registrada el pasado lunes, fue lo que provocó el incendio. En la localidad de Ciudad Valles aparentemente fue por la zafra que realizan, "no hay un control de las personas que queman la caña y brinca, y esto lo hacen sin el permiso de los Ayuntamientos y no respetan la indicación que no quemen cuando la temperatura se encuentre arriba de 30 grados, la humedad abajo de 30 y el viento arriba de 30 km por hora, no pueden quemar, situación que no respetan".

El incendio de la Zona Altiplano, en los límites de los municipios de Catorce y Vanegas, cercano a las comunidades Potrerillos Catorce y San Juan de Vanegas, continúa bajo monitoreo de la Unidad Estatal de Protección Civil.

De los incendios que actualmente se combaten en Ciudad Valles, se encuentran cinco siniestros, de los cuales algunos están controlados.

El sábado por la noche, derivado de los cambios en la dirección de viento, reavivó el fuego y afectó cinco viviendas, sin que se presentaran daños a sus habitantes; estas personas han recibido apoyo por parte del ayuntamiento de Ciudad Valles.

Leal Tovías señaló que se afectaron algunos cañaverales; la totalidad de las hectáreas afectadas se conocerá una vez apagado todo indicio de fuego en la zona.

Rumbo a Tamuín se tiente un incendio en el Cañón del Taninul, el cual se combate por personal de ese Ayuntamiento.