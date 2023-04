AMLO habla sobre secuestro de migrantes en SLP en la mañanera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el secuestro de migrantes a su paso por México por parte de grupos de la delincuencia y señaló que les cobran por liberarlos, pero aseguró que su gobierno está protegiendo y ayudando a los migrantes.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que a los migrantes que fueron secuestrados en San Luis Potosí les pedían 60 mil pesos para liberarlos.

"¿Por qué los secuestra el crimen organizado?", se le preguntó.

"Porque les cobran. A ellos les estaban pidiendo 60 mil pesos a cada uno para liberarlos", respondió.

López Obrador señaló que los operativos en todo el país por parte de la Guardia Nacional son para proteger a los migrantes y no para detenerlos.

"Sí, sí, es para protegerlos", dijo.

"¿No son detenciones?", se le insistió en el Salón Tesorería.

"No, no", respondió.