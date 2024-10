Quiere la SEGE que maestros se manifiesten fuera de horas de clase

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, pidió al Congreso del Estado regular las condiciones para que trabajadores de la educación puedan manifestarse, con el fin de que no lo hagan dentro de su horario de trabajo.

Esto, durante su comparecencia ante las y los legisladores de la Comisión de Educación del Congreso, por la glosa del Tercer Informe de Gobierno.

En su discurso inicial, Torres Cedillo señaló que, si bien, respeta las manifestaciones de trabajadores de la educación, especialmente de Telesecundarias, el hecho de que cierren planteles educativos o se nieguen a realizar su trabajo como docentes, vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Por este motivo, hizo un llamado a los legisladores a establecer protocolos para actuar en consecuencia.

En la ronda de preguntas, el diputado Marco Gama Basarte, le preguntó al diputado si estaba pidiendo sancionar a los manifestantes.

"No es una amenaza, yo pido al Congreso que se regule, como en la Ciudad de México, las manifestaciones, porque es ilógico que un padre de familia protesta porque no tienen maestros sus hijos, cierre la escuela y se deje sin clase al resto de los alumnos", respondió Juan Carlos Torres Cedillo.

Mencionó el caso del exsenador Primo Dothé, que incita a los maestros a protestar no asistiendo a clases, algo que, señaló el secretario, no se puede permitir.

"El derecho a la manifestación se respeta, pero en contra turno o en fin de semana, no en el horario que tú trabajas, porque ahí tienes tú una responsabilidad y una función, que si no la cumples estás expuesto a un descuento, a una sanción o hasta un despido definitivo", señaló.

"Se les escucha, se les atiende, pero esto no quiere decir que estén autorizados para faltar a sus centros de trabajo", comentó.