Se inconforma regidora por llegada de Hernández Delgadillo a Interapas

La regidora capitalina María Eugenia Castro Anguiano, del Partido Acción Nacional (PAN), criticó la designación de Jorge Daniel Hernández Delgadillo como nuevo director general de Interapas y expresó dudas de que el funcionario pueda encarar la problemática hídrica de la capital.

Como vocal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cabildo, la edil afirmó que el problema principal de Interapas, "no es la falta de recursos hídricos, sino la ausencia de perfiles administrativos capaces para enfrentar la problemática hídrica que se vive en el municipio de San Luis Potosí".

La regidora dijo lamentar que al nombrar a Hernández Delgadillo como director general de Interapas "se violó la ley en dos ocasiones" y reclamó que con tantos perfiles capaces y disponibles en San Luis Potosí, no se tomara en cuenta ni se convocara a ninguno para contender por el cargo.

"La ley es clara y evidente: El perfil del nuevo director general no cumple con el requisito de experiencia técnica - administrativa comprobada de al menos cinco años. Es tan clara la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, que no está sujeta a interpretaciones. Si no lo vieron en el artículo 13, nos lo repiten en el artículo 99", destacó.

También cuestionó que el síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, presidente de la Comisión del Agua, diera su voto a favor del nombramiento de Jorge Daniel, pese a que la Comisión aún no había sido instalada y que, en su opinión, era necesaria una convocatoria y aprobación para ello.