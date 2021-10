Pide senador descongelar denuncias contra Gallardo

La expectativa de presentar una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se "descongelen" las investigaciones de José Ricardo Gallardo Cardona, hoy gobernador del estado y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, es la búsqueda de aclarar los señalamientos y que exista justicia.

No se trata de "revanchismo" ni de confrontación, expuso Eli César Eduardo Cervantes Rojas, senador suplente de Morena y firmante de la misiva.

El legislador morenista destacó que es muy importante aclarar ante la sociedad y las autoridades las imputaciones hacia ambos actores políticos, relativas a presunto enriquecimiento ilícito o desvío millonario de recursos públicos.

En entrevista, sentenció que nunca será encubridor de ninguna situación, no solapará, ni asumirá lo que no sea lo adecuado, pues en el caso en mención, en su momento los Gallardo tienen investigaciones en su contra y "lo que estamos pidiendo, es que esas investigaciones no se queden en la congeladora".

Cervantes Rojas señaló, si bien todos desean que a San Luis Potosí le vaya bien, debe garantizarse que las leyes "valgan", y si alguna persona comete un ilícito, sea quien sea, dé la cara y pague la pena que amerite, en caso de comprobarse su culpabilidad.