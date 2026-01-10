logo pulso
Pide SSa no llevar alumnos con síntomas de males respiratorios

Este lunes regresan a clases los planteles de educación básica en el estado

Por Samuel Moreno

Enero 10, 2026 01:05 p.m.
A
Pide SSa no llevar alumnos con síntomas de males respiratorios

Ante el inicio del ciclo escolar y el aumento de enfermedades respiratorias propias de la temporada, la titular de la Secretaría de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, pidió a madres y padres de familia no enviar a la escuela a niños que presenten síntomas de enfermedad, con el objetivo de evitar brotes y cadenas de contagio en los planteles educativos.

La funcionaria destacó que la prevención comienza en casa y enfatizó la importancia de la responsabilidad familiar para detectar a tiempo cualquier malestar en niñas y niños, sobre todo durante los primeros días del regreso a clases.

Gómez Ordaz explicó que las escuelas trabajan de manera coordinada con autoridades sanitarias y educativas, realizando monitoreo constante en las aulas y acciones preventivas para reducir riesgos de contagio.

Una de las estrategias clave ha sido la vacunación masiva en planteles, implementada antes y después del periodo vacacional. 

En cuanto a la posibilidad de retomar medidas más estrictas, como el uso obligatorio de cubrebocas, la secretaria descartó su aplicación por el momento, al no registrarse casos de la nueva variante en el estado.

Finalmente, Gómez Ordaz reiteró que el seguimiento sanitario será permanente y que cualquier ajuste en las medidas dependerá del comportamiento epidemiológico en San Luis Potosí.

