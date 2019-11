Piden a diputados no crear más conflictos en San Juan

Comuneros de San Juan de Guadalupe pidieron a legisladores no generar un conflicto donde no lo hay y escuchar a los verdaderos comuneros, luego de que frecuentemente la diputada Marite Hernández Correa se ha reunido con personas que no pertenecen a la comunidad tales como Carlos Covarrubias Rendón, para tratar los temas de la zona, a pesar de que también desean ser escuchados todos los 328 comuneros, y no sólo un intruso al que la diputada ha dado voz, y no precisamente para contar verdades de la comunidad, informó Rodolfo Valdez García, presidente del comisariado de bienes comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.

Pidió a los integrantes del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el que esta comunidad pueda reunirse en los próximos días con los integrantes de este órgano ya que dijo que "no es posible que algunos legisladores tomen partido y solo se reúnan con el grupo que representa Carlos Covarrubias, de quien por cierto lo desconocen como representante de esta comunidad.

Valdez García dijo por un lado, que la diputada Marite Hernández hace unos días tuvo una participación activa en una reunión de algunos familiares y supuestos familiares de ejidatarios, pero al final de cuentas ellos no tienen ninguna personalidad al interior de la comunidad. "Los que vamos a decidir y resolver el futuro de San Juan de Guadalupe seremos los 328 comuneros que integramos este espacio".

"Nos gustaría ser tomados en cuenta por nuestros legisladores para que conozcan nuestro sentir y nuestras necesidades y no aparecer solo con intereses políticos... hasta el momento nadie ha tomado en cuenta a los verdaderos comuneros, solo se reúnen con unos cuantos, pareciera que lo que se quiere es generar un conflicto donde no lo hay dando voz a personas carentes de personalidad en la comunidad" señaló Valdez García.

El comisariado hizo un llamado nuevamente al Congreso del Estado para que "tomen en cuenta a los verdaderos comuneros a quienes son los dueños de esta tierra, nuestras necesidades son muchas y nadie se ha preocupado durante años de escucharlas, hoy no se vale que algunos arribistas quieran sacar ventaja de San Juan de Guadalupe, en esta comunidad solamente los verdaderos comuneros queremos decidir lo mejor para nuestras tierras".

Por último concluyó haciendo un llamado a los diputados del Congreso del Estado para ser tomados en cuenta y puedan ser escuchadas sus opiniones.