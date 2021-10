Piden a Ejecutivo políticas públicas que den respuesta a necesidades de la infancia

Luego que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que en el estado hay 19 mil 519 niñas, niños y adolescentes en amenaza de ser reclutados por grupos delictivos, Gabriela Martínez Lárraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, sentenció que el Poder Ejecutivo debe aplicar políticas públicas que den respuesta a las necesidades de la infancia, y no solo "política asistencialista".Reconoció que los tres Poderes del Estado tienen un "gran reto" para enfrentar las violaciones a derechos humanos, sobre todo el Poder Ejecutivo, encargado de traducir las leyes emanadas del Poder Legislativo local y federal, en acciones y programas que atienden las necesidades de ese sector poblacional.La legisladora de Redes Sociales Progresistas (RSP), lamentó que los menores de edad no solo padecen ese contexto, sino también el abandono de sus familias, la pobreza, el hambre, la marginación, la falta de acceso al derecho a la educación y a una vida digna.Enfatizó que el reporte de Redim, deriva, entre otras consideraciones, de la divulgación en redes sociales de niños, niñas y adolescentes portando armas largas, con vestimenta militar y amenazando a líderes de cárteles de la droga.Valoró que los datos de la asociación civil permiten focalizar las diversas realidades que vive la niñez potosina, donde actualmente presentan un riesgo considerable para ser coptados por grupos de la criminalidad organizada."El reto no es menor, para una población que enfrenta la vulnerabilidad, la falta de dinero para comer, y en general para acceder a cualquier derecho", concluyó la diputada.