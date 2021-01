Piden a potosinos evitar hacer compras de pánico de oxígeno

La empresa Oxilife, dedicada a la venta y distribución de oxígeno medicinal en el estado, llamó a los potosinos a no hacer compras de pánico o preventivas, y contribuir de esa manera a mantener estable la cobertura de alta demanda de este producto en este momento tan "crítico" que atraviesa la entidad frente a la pandemia por Covid-19.

El equipo de la firma subrayó que ésta hace todo lo posible para continuar abasteciendo el oxígeno que se está solicitando.

"Actualmente, estamos en una fase de la pandemia en la que debemos priorizar el requerimiento del oxígeno para las personas que realmente lo necesiten, por lo que pedimos de su apoyo en no realizar compras de pánico.

"En estos momentos debemos ayudar a la gente que lo necesita para combatir esta enfermedad", se indicó en un comunicado emitido por la compañía.

Adicionalmente, se extendió una invitación para que las personas que cuenten con tanques de oxígeno y no los ocupen, los faciliten a aquellos que lo requieren, como parte del tratamiento para superar el coronavirus.