Piden acudir a Servicio de Empleo para evitar ser víctimas de fraudes en redes sociales

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Néstor Garza Álvarez, hizo un llamado para que las y los potosinos no se dejen engañar por estafadores que se aprovechan de la necesidad de empleo de las personas, por lo que exhortó a que visiten el sitio oficial de la dependencia y del Servicio Nacional de Empleo para evitar caer en estas trampas.

Y es que, en esta misma semana la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, alertó sobre extorsiones que se realizan mediante redes sociales en las que se ofertan puestos de trabajo a mujeres pidiendo fotografías de índole sexual y posteriormente dinero.

Néstor Garza, reconoció que ésta no es la única ocasión en la que los delincuentes recurren a la extorsión para quienes buscan empleo, pues existen otros mecanismos como en los casos en los que piden dinero para exámenes o test, incluso llegan a surgir falsas ofertas de vacantes en otros países.

"Lamentablemente hay mucha gente que se dedica a esparcir y tratar de engañar a la gente con estas noticias falsas, desde la secretaría les queremos decir que si están interesados en alguna vacante u oferta que se acerquen al Servicio Nacional de Empleo, de la misma forma para quienes buscan empleo en otro país como surgen ofertas en algunas ocasiones, el único medio es el SNE, porque debe de ser siempre por un canal oficial", añadió.

Garza Álvarez, reiteró el llamado a que los buscadores de empleo recurran siempre a las páginas oficiales de las empresas, o bien, lo hagan a través de los espacios especialmente diseñados para la vinculación.

"Que no hagan ni realicen depósitos, tampoco caigan en estas ofertas raras y sospechosas de estos barbajanes, en el sitio del SNE hay vacantes y espacios laborales", concluyó.