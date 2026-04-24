Piden "asegurar" autos en zona de parquímetros

Los ayuntamientos que cobran parquímetros en San Luis Potosí podrían ser obligados a cubrir robos y daños a los vehículos estacionados en la vía pública, tras una iniciativa presentada por la diputada Sara Rocha Medina.

Iniciativa para seguros en parquímetros

La propuesta plantea reformar la Ley de Tránsito del Estado, la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que el cobro por estacionarse implique también la contratación de seguros, una obligación que actualmente no existe.

En municipios donde opera este sistema, como la capital potosina, los usuarios pagan por el uso del espacio público, pero ante robos o daños las autoridades municipales se deslindan de responsabilidad, al considerar que el cobro no incluye la custodia del vehículo.

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Obligaciones y beneficios para usuarios y ayuntamientos

La iniciativa busca eliminar esa condición al incorporar la figura de "protección patrimonial en vía pública", que obligaría a los ayuntamientos a garantizar pólizas con cobertura de robo parcial y daños para vehículos con pago vigente en zonas de parquímetros.

También establece que autoridades de tránsito deberán auxiliar a los usuarios en la elaboración de reportes y trámites necesarios para hacer efectivas las reclamaciones, además de que la información sobre la cobertura deberá estar visible en los dispositivos de cobro. El planteamiento incluye que la contratación de seguros se financie con recursos generados por el propio sistema de parquímetros.

De aprobarse, los ayuntamientos que actualmente operan este esquema tendrían un plazo de 180 días naturales para contratar las pólizas y adecuar su normativa. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.