Piden en Change.org firmas para solicitar el uso obligatorio de cubrebocas en SLP

Luego que San Luis Potosí registrara por quinto día consecutivo más de 200 casos diarios de la Covid-19, un ciudadano lanzó, a través de la plataforma Change.org, la petición de establecer el uso obligatorio de cubrebocas en la entidad durante el semáforo rojo.

El planteamiento subido por el usuario Francisco Ramírez hace 3 horas al sitio de participación ciudadana, va dirigido al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa). Al momento registra 239 firmas.

Según el peticionario, el planteamiento debería aplicarse en espacios públicos urbanos, tales como calles, plazas y parques; transporte público (camiones y taxis); y comercios en general.

Adujo que la reducción de la enfermedad generada por el virus SARS-Cov-2, es responsabilidad de toda la población, por ende, todos los sectores que la conforman deberían acatar la recomendación.

En comercios de diversos giros, bancos y plazas comerciales el personal no permite el acceso a las personas que no traen puesta la mascarilla, pero en el transporte urbano no todos los pasajeros atienden el exhorto.

Desde la primera vez que el estado fue ubicado en la semaforización color rojo, la Ssa declaró como obligatorio portar la citada protección en los citados espacios, pero sin implicaciones sancionatorias o de otra índole para quien no la cumpla.

En reiteradas ocasiones, la Ssa y el Gobierno del Estado han sentenciado que no buscan aplicar medidas punitivas a la ciudadanía, pues ello generaría conflictos entre la policía y la ciudadanía. Además, adujeron que sustenta las medidas de mitigación en la responsabilidad social, pese a que la movilidad ha sido el factor principal para el aumento de contagios.