Piden mantener la tradición de poner el nacimiento

Silvia Velázquez Cerda, vendedora de figuras de barro y de todo lo necesario para mantener viva la tradición de representar el nacimiento de Cristo, recuerda que sus inicios fueron en el jardín principal de Soledad hace ya 20 años. Pidió a la población no dejar que se pierda la costumbre de representar el misterio de la llegada de Jesús al mundo.

Detrás de la dedicación a su negocio está la fuerza de su fe religiosa que a lo largo de dos décadas la ha convertido en una experta en el tema de la representación del nacimiento del Niño Dios.

Junto con su amiga Inés, ya fallecida, inició en la década de los 2000 con la venta de figuras de pastorcitos, reyes magos, los peregrinos, el paixtle, heno, las ramas y todo cuanto la clientela solicitaba para poner el nacimiento en casa.

En estos días, junto a otros compañeros comerciantes, Silva ofrece sus productos en la calle de Melchor Ocampo de la cabecera municipal soledense.

Recordó que hace 20 años, las figuras e insumos para el nacimiento eran muy baratas. "Se podían comprar unos reyes magos por 20 pesos, o un buey y una mulita en 15, pero ahora ya todo está muy caro", mencionó.

Las mismas figuras, ahora se consiguen en 200 pesos, aunque dijo que hay figuras en todos los tamaños. Los nacimientos más caros, de ocho figuras cada uno, salen en tres mil pesos.

Refirió que hay parejas jóvenes que están comprando nacimientos grandes, lo que le hace pensar que la tradición podría permanecer en las familias

de Soledad.

Pidió no olvidar que el centro de las festividades navideñas es Jesús, el Niño Dios, a quien también se le pueden hacer regalos, sobre todo obsequios de fe y dedicación.