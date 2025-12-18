logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden mantener la tradición de poner el nacimiento

Por Leonel Mora

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Piden mantener la tradición de poner el nacimiento

Silvia Velázquez Cerda, vendedora de figuras de barro y de todo lo necesario para mantener viva la tradición de representar el nacimiento de Cristo, recuerda que sus inicios fueron en el jardín principal de Soledad hace ya 20 años. Pidió a la población no dejar que se pierda la costumbre de representar el misterio de la llegada de Jesús al mundo.

Detrás de la dedicación a su negocio está la fuerza de su fe religiosa que a lo largo de dos décadas la ha convertido en una experta en el tema de la representación del nacimiento del Niño Dios.

Junto con su amiga Inés, ya fallecida, inició en la década de los 2000 con la venta de figuras de pastorcitos, reyes magos, los peregrinos, el paixtle, heno, las ramas y todo cuanto la clientela solicitaba para poner el nacimiento en casa. 

En estos días, junto a otros compañeros comerciantes, Silva ofrece sus productos en la calle de Melchor Ocampo de la cabecera municipal soledense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recordó que hace 20 años, las figuras e insumos para el nacimiento eran muy baratas. "Se podían comprar unos reyes magos por 20 pesos, o un buey y una mulita en 15, pero ahora ya todo está muy caro", mencionó. 

Las mismas figuras, ahora se consiguen en 200 pesos, aunque dijo que hay figuras en todos los tamaños. Los nacimientos más caros, de ocho figuras cada uno, salen en tres mil pesos.

Refirió que hay parejas jóvenes que están comprando nacimientos grandes, lo que le hace pensar que la tradición podría permanecer en las familias 

de Soledad. 

Pidió no olvidar que el centro de las festividades navideñas es Jesús, el Niño Dios, a quien también se le pueden hacer regalos, sobre todo obsequios de fe y dedicación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026
    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    SLP

    Redacción

    Además tiene una prospección de 915 millones de pesos de recursos propios para un total de 3 mil 996 millones

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    SLP

    Redacción

    Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC
    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    SLP

    Rubén Pacheco

    En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones
    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    SLP

    Redacción

    El Congreso plantea prevención y posible análisis de sanciones por robos y vandalismo en planteles.