Piden más mujeres al volante de urbanos

Ampliación de rutas, pintar de color rosa el vehículo, capacitación a más choferes, colocación de cestos para basura, flexibilidad para que aborden las parejas o hijos de las pasajeras y contratación de mujeres conductoras, son algunas de las sugerencias escritas por decenas de usuarias de un camión urbano de "transporte rosa", operado por J. Luz Morales, quien dispuso por iniciativa propia colocar dos buzones de sugerencias al interior de la unidad.

El 29 de abril pasado, iniciaron las pruebas piloto del llamado "transporte rosa" en la zona metropolitana de San Luis Potosí, cuyas unidades pueden ser usadas no solo por mujeres, sino por niños y personas de la tercera edad.

La autoridad eligió diversas rutas como la 27 (Cactus-Hospital Central) y la 28 (María Cecilia-Progreso) por ser de las que más población femenina transportan por la ciudad, por ejemplo, estudiantes universitarias y de bachillerato.

Desde hace poco más de 15 días, don J. Luz, quien conduce un camión con número económico 9000 de la línea Tequis en la ruta 15, optó por recolectar opiniones, sugerencias y mensajes de las usuarias en dos cajas forradas con papel metálico color dorado para resaltarlas, atadas en los pasamanos.

Don J. Luz entregó los dos cepos a Pulso, a fin de dar a conocer el contenido de los comentarios de las potosinas. Recabó 125 recomendaciones escritas en papel bond u otra papeleta improvisada, de las cuales la mayoría resaltan la iniciativa para conocer la opinión de las pasajeras, el trato amable y educado del chofer, limpieza del vehículo, entre otros aspectos favorables.

Algunos de los mensajes exponen: "No estoy de acuerdo en este plan de transporte, ya que me ha tocado que voy con mi esposo o hijos jóvenes y no nos subimos porque solo yo puedo subir...", comentó María Luisa Moreno Bravo.

Otra sugerencia dice: "Si es un transporte exclusivo para mujeres, debería ser también operado por mujeres, dándoles un área de oportunidad en el trabajo del transporte urbano".

Finalmente, otra opinión de Viviana Zavala Gutiérrez argumenta: "Como estudiante universitaria, me parece una excelente idea este tipo de transporte, ya que al igual que mis compañeras o mujeres en general, nos sentimos más seguras en el trayecto a nuestro destino (...) El operador de esta unidad en particular es muy amable y agradable. Ruta 15 No. 9000".