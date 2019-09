Piden postergar prohibición sobre bolsas de plástico

En la Comisión de Ecología del Congreso, el diputado Cándido Ochoa Rojas presentó iniciativa para postergar la entrada en vigor de la prohibición de bolsas plásticas en los comercios, señalando que "nadie debe sufrir por esta Ley", además de que se deben revisar las multas para que su rango no sea tan amplio.

Señaló que las cámaras empresariales, fabricantes, distribuidores y autoridades municipales tienen propuestas diversas que por su importancia deberían ser incluidas en la Ley, por lo que se trabajará en mejorar la norma y tenerla lista "a más tardar en tres meses".

Ochoa Rojas expuso que es importante determinar temas de competencia para el cumplimiento y verificación; incluir más conceptos para la elaboración de las bolsas, no solamente el plástico sino otros materiales; establecer que las multas no sean desfasadas, porque van de 50 a 60 mil UMAs, siendo que no se puede brincar de unidades a miles.

"Se trata de que nadie sufra por esta ley, porque los negocios podrán entregar bolsas biodegradables o compostables a los clientes, buscamos que el tema no se judicialice ni se inobserve su cumplimiento", señaló el legislador.