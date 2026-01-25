logo pulso
VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Piden reforzar atención en salud mental

Solicitan al IMSS-Bienestar mayor atención.

Por Redacción

Enero 25, 2026 09:45 p.m.
A
Piden reforzar atención en salud mental

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó un exhorto para que la Secretaría de Salud solicite al IMSS-Bienestar reforzar la atención en materia de salud mental en San Luis Potosí.

La presidenta de la comisión, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que la atención y ejecución del presupuesto en salud mental ya no corresponde al ámbito estatal, sino al Gobierno Federal a través del IMSS-Bienestar, tras el proceso de centralización del sistema de salud.

Indicó que, ante el incremento de padecimientos como ansiedad y depresión, particularmente después de la pandemia, es necesario intensificar las acciones y mejorar la capacidad de respuesta institucional en este rubro.

El exhorto será turnado al Pleno del Congreso para su votación.

SLP

Redacción

Solicitan al IMSS-Bienestar mayor atención.

