Piden reforzar atención en salud mental

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó un exhorto para que la Secretaría de Salud solicite al IMSS-Bienestar reforzar la atención en materia de salud mental en San Luis Potosí.

La presidenta de la comisión, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que la atención y ejecución del presupuesto en salud mental ya no corresponde al ámbito estatal, sino al Gobierno Federal a través del IMSS-Bienestar, tras el proceso de centralización del sistema de salud.

Indicó que, ante el incremento de padecimientos como ansiedad y depresión, particularmente después de la pandemia, es necesario intensificar las acciones y mejorar la capacidad de respuesta institucional en este rubro.

El exhorto será turnado al Pleno del Congreso para su votación.

