CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Piden reforzar la seguridad para prevenir robo a transporte de carga

Por Martín Rodríguez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
El Gobierno del Estado y la alcaldía de la capital se dividieron ejes y avenidas principales para montar operativos de prevención, luego de que algunos empresarios refirieron que sus trabajadores o los transportistas sufren asaltos, informó Mario González Martínez, presidente local de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

El dirigente empresarial explicó que los operativos tanto de la Guardia Municipal de la capital como de la Guardia Civil del Estado, forman parte de los acuerdos operativos establecidos en las reuniones que los industriales sostuvieron con ambos niveles de gobierno para discutir los temas de inseguridad.

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción
    SLP

    EFE

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora
    SLP

    Pulso Online

    Tras la polémica, Manuel Velasco afirma que el partido cuenta con respaldo ciudadano

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale
    SLP

    Redacción

    La desaparición de un adolescente activa la Alerta Amber en Tamazunchale

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo
    SLP

    Rolando Morales

    En algunos casos se logró recuperar parte de los adornos por intervención de personal de las áreas de Turismo y Cultura