Piden reforzar la seguridad para prevenir robo a transporte de carga

El Gobierno del Estado y la alcaldía de la capital se dividieron ejes y avenidas principales para montar operativos de prevención, luego de que algunos empresarios refirieron que sus trabajadores o los transportistas sufren asaltos, informó Mario González Martínez, presidente local de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

El dirigente empresarial explicó que los operativos tanto de la Guardia Municipal de la capital como de la Guardia Civil del Estado, forman parte de los acuerdos operativos establecidos en las reuniones que los industriales sostuvieron con ambos niveles de gobierno para discutir los temas de inseguridad.