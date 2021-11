Piden reubicar, no quitar la ciclovía de Av. Carranza

Lo importante con la ciclovía no es quitarla sino reubicarla porque en caso de que la eliminen se perderían los beneficios que ya se obtuvieron, no solo para los comercios sino para la ciudadanía que ya aprovechó su existencia y empieza a caminar más, manifestó Eduardo Ayala, presidente del Corredor Cultural Carranza.

"Quitar la ciclovía no es la solución, pero sí reubicarla o reordenarla, planearla nuevamente, pero no eliminarla porque tiene que tener un lugar de partida y de llegada y en la avenida Venustiano Carranza no va a ninguna parte", reconoció.

Manifestó que la ciudadanía ya entendió la ciclovía, lo mismo que los comerciantes que ya la aceptaron. "Con la reubicación que anunció el presidente municipal Enrique Galindo, la ciclovía iría por el camellón central y eso sería fabuloso porque se reconfiguraría y se podrá hacer una planeación en la que intervengan varios organismos, que se tome en cuenta la opinión de expertos".