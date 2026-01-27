Placas "mundialistas" avanzan en el Congreso

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo estatal para permitir la emisión de placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, las cuales serían opcionales para propietarios de vehículos particulares.

La presidenta de la comisión, María Dolores Robles Chairez, informó que la propuesta —impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona— ahora deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso.

De acuerdo con lo expuesto en comisión, la iniciativa contempla incorporar un concepto específico en la Ley de Hacienda del Estado, con el fin de dar sustento legal al cobro del derecho correspondiente por este tipo de placas especiales.

Las placas mundialistas no sustituirán las obligaciones ordinarias de control vehicular, ni eximirán del pago de derechos ya establecidos. Su adquisición sería voluntaria y, según el planteamiento oficial, no representaría una carga obligatoria para la ciudadanía.

Desde el Congreso, la diputada del Partido Verde sostuvo que la medida permitiría vincular a San Luis Potosí con un evento de alcance internacional; una postura que conecta de manera directa con la agenda del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que ha promovido acciones de carácter simbólico y administrativo asociadas al Mundial de 2026.

La discusión ahora se traslada al Pleno legislativo, donde se definirá si la propuesta se convierte en ley y bajo qué condiciones operará su implementación.