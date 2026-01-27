logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Placas "mundialistas" avanzan en el Congreso

Propuesta del Ejecutivo fue avalada en comisión.

Por Pulso Online

Enero 27, 2026 04:25 p.m.
A
Placas mundialistas avanzan en el Congreso

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo estatal para permitir la emisión de placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, las cuales serían opcionales para propietarios de vehículos particulares.

La presidenta de la comisión, María Dolores Robles Chairez, informó que la propuesta —impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona— ahora deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso.

De acuerdo con lo expuesto en comisión, la iniciativa contempla incorporar un concepto específico en la Ley de Hacienda del Estado, con el fin de dar sustento legal al cobro del derecho correspondiente por este tipo de placas especiales.

Las placas mundialistas no sustituirán las obligaciones ordinarias de control vehicular, ni eximirán del pago de derechos ya establecidos. Su adquisición sería voluntaria y, según el planteamiento oficial, no representaría una carga obligatoria para la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

Descubre cuánto cuestan y dónde adquirir las placas conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México

Desde el Congreso, la diputada del Partido Verde sostuvo que la medida permitiría vincular a San Luis Potosí con un evento de alcance internacional; una postura que conecta de manera directa con la agenda del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que ha promovido acciones de carácter simbólico y administrativo asociadas al Mundial de 2026.

La discusión ahora se traslada al Pleno legislativo, donde se definirá si la propuesta se convierte en ley y bajo qué condiciones operará su implementación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Placas mundialistas avanzan en el Congreso
Placas mundialistas avanzan en el Congreso

Placas "mundialistas" avanzan en el Congreso

SLP

Pulso Online

Propuesta del Ejecutivo fue avalada en comisión.

Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos
Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos

Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró la imparcialidad del INE-SLP y defendió el diálogo con "todos los actores políticos"

En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial
En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial

En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial

SLP

Martín Rodríguez

La Unión de Usuarios presentó este martes la estrategia de seguridad en conjunto con distintas corporaciones

Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez
Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez

Atenderá Congreso denuncia por bajos salarios en Villa Juárez

SLP

Ana Paula Vázquez

Sindicato presentó la queja formal a los diputados