Plaga imparable encareció el tomate

El virus rugoso del jitomate llegó hace tres años al país y ha hecho elevar los precios de este producto porque la afectación a los cultivos se ha extendido, señaló el productor tomatero Carlos Quintanilla.

La afectación ya alcanzó al 60% de las zonas tomateras, no hay control y eso afectó mucho a plantaciones a nivel mundial, explicó. El rugoso no se detecta fácilmente porque viene en la semilla. "Causó que plantaciones en Coahuila, Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí resultaran dañados. "La planta nos llega tres meses de producción y a tirar todo porque se contamina por contacto de las personas, a través del riego y requiere mucho cuidado, es difícil con todas las medidas que hemos tomado, que no es posible lograr evitar el daño".

Por lo anterior, dijo Carlos Quintanilla, se dio el disparo del jitomate, por falta de producción porque fueron dañadas muchas plantaciones en las zonas que en ese momento debieron salir al mercado y que en lo particular perdieron un 60 por ciento, no hay jitomate.

"Nosotros en lo personal bajamos mucho la plantación de jitomate por mitad, incrementamos en el pimiento, es lo que hicimos, pero aun así creo que producto que más nos beneficia por la exportación son los jitomates", comentó.

Añadió que desafortunadamente cerrarán el año 2021 con número rojos y que en toneladas es difícil saber cuánto se dejó de producir.