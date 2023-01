"Plan b" de reforma electoral provocaría 350 despidos en INE-SLP: Aispuro

De aprobarse el "plan b" de la reforma electoral, en la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) habría el despido de alrededor de 350 empleados, estimó Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local de dicho organismo.

El funcionario federal alertó que la reducción de personal sería "impresionante" y con un impacto negativo, por ejemplo, en la liquidación.

Aispuro Cárdenas dijo que en un inicio se procedería con las destituciones, sin embargo, posteriormente procedería la recontratación en septiembre u octubre, a fin de atender el proceso electoral 2023-2024 correspondiente a la elección presidencial.

"Cuando se genera una iniciativa legislativa sin consensos desde un solo partido, el pronóstico no es bueno, por lo tanto, no es recomendable que una iniciativa para recomponer las reglas del juego político, se haga desde la visión de uno de los jugadores; no augura algo bueno", alertó.

Admitió que a nivel nacional los trabajadores ya se han agrupado ante la posibilidad de ser despedidos, a fin de contratar despachos legales para impugnar la probable emisión de la legislación.