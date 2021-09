Planean "segunda vuelta" de vacunación para personas rezagadas

El delegado de Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales, adelantó que se está planeando que una vez concluidas todas las etapas de vacunación contra Covid-19 en todos los municipios de la entidad para todas las personas mayores de 18 años, se implemente una especie de segunda vuelta para toda la población que haya quedado rezagada.

Precisó: "Desde ahora ya se está haciendo este trabajo, cuando se vacunó de primera dosis a los de 30 se vacunó también a los de 40 rezagados, cuando se abrió para los de 18 a 29 también se estuvo vacunando a los de 30 rezagados, pero cuando ya concluyamos con todas las primeras dosis en octubre seguramente se abrirán algunos puntos extras, en donde sea que haga falta, se planeará la logística de tal forma que cualquier persona que no pudo acercarse cuando le tocaba, tenga acceso a la vacuna".

Agregó que en estos momentos se sigue avanzando con el tema de vacunación de los mayores de 18 años en varios municipios de la entidad, pues el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador es concluir al menos con una primera dosis en todo el país para octubre, "depende de la disponibilidad del biológico, pero puede ser que nosotros concluyamos este compromiso para San Luis Potosí desde septiembre".

Por otro lado, cuestionado sobre la publicación de la revista Proceso que refiere que se utilizaron los recursos humanos y financieros de la Secretaría del Bienestar en la entidad a favor de la campaña a gobernador del Partido Verde, Morales Mendoza rechazó estos señalamientos y sostuvo que la prueba es que no existe denuncia al respecto en su contra por los hechos o al menos no que le hayan notificado, y mencionó que probablemente son temas que se sacan sólo para "hacer grilla".