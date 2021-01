Plantea Enrique de la Madrid estrategias para recuperación del turismo

Capacidad de los destinos para realizar pruebas PCR o de anticuerpos para la detección de la Covid-19 y vacunar al personal del sector turístico, son dos estrategias que permitirían retomar el turismo en México, planteó Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.

El también ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, refirió que dado que en la actualidad se reporta el punto más álgido de la contingencia sanitaria a nivel mundial, varios países han optado por establecer reglas más estrictas para disminuir la movilidad entre naciones.

En entrevista vía Zoom, argumentó que las autoridades municipales y estatales podrían colaborar con la iniciativa privada, a fin de garantizar la existencia de laboratorios certificados para la aplicación de los diagnósticos

Aunado a ello, enfatizó que la política de vacunación en el contexto actual debería repensarse, es decir, inmunizar a las y los empleados del sector turístico dado que ahí labora un alto porcentaje de población joven, que muchas veces es la que transmite la enfermedad.

"Yo propondría en el caso mexicano, repensar nuestra estrategia y mas bien vacunar, no solo al de la tercera edad, sino por sectores económicos relevantes donde los mexicanos están empleados, y donde necesitamos recuperarnos, si no, no hay manera de recuperarnos, porque ni atendemos lo económico, ni atendemos la salud", exteriorizó.

El académico matizó que, si bien los adultos mayores son el segmento poblacional más vulnerable a contagiarse, son quienes menos salen de sus hogares en atención a las recomendaciones. "Entonces ni se contagian tanto, ni contagian a tantos".

"Yo sostengo que en el sector turístico, la prioridad para retomar el turismo, una: es que los destinos tengan la capacidad para hacer las pruebas que te piden, en el caso de los turistas americanos, que son los que nos importan que vengan a México", expuso.