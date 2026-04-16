Plantean pavimentar 10 calles de la colonia Los Fresnos

Uno de los proyectos de infraestructura urbana que el Ayuntamiento de Soledad, planea en conjunto con Gobierno Estatal y que fue anunciado por el alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz recientemente, es la intervención con pavimentación de más de 10 calles de la colonia Los Fresnos, zona que actualmente requiere rehabilitación en sus vialidades, informó el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez.

El funcionario detalló que, tras reuniones sostenidas entre el alcalde y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, así como con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, se acordó emprender acciones conjuntas en este sector.

"El alcalde ya había anunciado semanas atrás un acuerdo de colaboración entre el municipio y el Gobierno estatal. Se contempla intervenir entre 10 y 15 calles mediante una aportación bipartita", explicó.

Pérez Álvarez agregó que, además del trabajo con la Seduvop, también se coordinarán esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), con el objetivo de priorizar obras en polígonos de la zona oriente del municipio, como la colonia Primero de Mayo.

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Asimismo, destacó que en las próximas semanas se prevé la conclusión del puente ubicado en la intersección del Circuito Potosí y el bulevar Valle de los Fanstasmas. Precisó que esta obra es financiada en su totalidad por el Gobierno del Estado; sin embargo, beneficiará directamente al municipio de Soledad.