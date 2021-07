Podrían pedir comprobante de vacunación para ingresar a antros

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo señaló que no se descarta que se busque una estrategia como pedir los comprobantes de vacunación a los jóvenes que acuden a antros, bares y centros nocturnos tal como se está planteando en otras entidades del país, como una forma de incentivar la inmunización entre la población más joven.

El funcionario especificó "yo creo que es algo que tendría que plantearse a nivel del sistema estatal de salud, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la autoridad sanitaria son los que establecen los protocolos, no me parece que sea una medida que pueda descartarse, me parece que es una buena propuesta".

Añadió que por ahora la estrategia más importante es el convencimiento para que de manera voluntaria los jóvenes puedan acudir a vacunarse, asimismo comprometerse a cumplir con todos los protocolos de protección personal y comunitarios como el tema de la sana distancia y el uso de la mascarilla, así como el caso del cumplimiento de horarios establecidos y aforos.

Dijo además que es una responsabilidad de todos evitar que la tercera ola covid, pueda contenerse y que pueda mantenerse dentro de niveles manejables para el sistema de salud, la Coepris, la Secretaría de Salud y por supuesto los ayuntamientos tienen que estar atentos para poder estar muy vigilantes de que se cumplan con todos los protocolos.