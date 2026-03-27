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Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

Habrá cierres por festival y Semana Santa

Por Redacción

Marzo 27, 2026 04:36 p.m.
A
Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital desplegará un operativo integral de seguridad y vialidad en el Centro Histórico, con motivo de las actividades religiosas y del Festival Internacional San Luis en Primavera.

Desde este viernes se reforzará la presencia policial en la zona centro, particularmente por el Viernes de Dolores, donde habrá vigilancia y apoyo vial en la calle Altamirano ante la alta afluencia de personas.

Las autoridades informaron que el tránsito será desviado por calles como 16 de Septiembre y Pedro Montoya, mientras que agentes de Policía Vial mantendrán presencia en cruces estratégicos para garantizar el paso seguro de peatones.

Además, el sábado 28 de marzo, durante la inauguración del festival en Plaza de Fundadores, se implementará un dispositivo especial de seguridad y movilidad.

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El operativo se mantendrá hasta el 4 de abril, con cierres viales en calles como Álvaro Obregón, Ignacio Aldama, Venustiano Carranza y Damián Carmona, además de bloqueos intermitentes en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

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