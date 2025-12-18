Policía Municipal, fuerte, digna y profesional: Alcalde

En una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento, en el marco del Día del Policía, el Gobierno de la Capital honró este miércoles la vocación, el valor y el compromiso de mujeres y hombres que integran la Policía Municipal, quienes durante 2025 se distinguieron por su entrega y profesionalismo al servicio de las familias de San Luis Potosí, en un acto que refrenda la dignidad de una corporación que hoy se asume fuerte, cercana a la gente y firme frente al delito.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, policía de formación y convicción, destacó que no hay ciudad posible sin seguridad y afirmó que la Policía Municipal es hoy una institución respetable, evaluada positivamente y en proceso de reconciliación con la ciudadanía.

Llamó a sus compañeras y compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital a mantener una dualidad esencial: trato humano, amable y solidario con la población, y actuación firme, profesional e implacable contra la delincuencia, para lograr que en 2026 la gente no sólo esté segura, sino que también se sienta segura.

Como parte central del evento, se entregó el estímulo económico de 250 mil pesos y la distinción de Policía del Año a Fernanda Valtierra Patiño y Carlos Alberto Hernández Shimishu, por su actuación heroica al salvar la vida de dos personas.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, resaltó que ser policía es una decisión de vida que exige carácter, disciplina y sacrificios silenciosos, muchas veces lejos de

la familia.

Señaló que, pese a la adversidad y la crítica, la corporación avanza con unidad y rumbo firme, demostrando con hechos que es posible servir con honor y dignidad, incluso en los momentos más difíciles.