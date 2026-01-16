logo pulso
"Policías capitalinos respetan derechos humanos", asegura SSPC

En los últimos cuatro años se ha reducido de manera considerable el número de quejas, señaló Villa Gutiérrez

Por Rolando Morales

Enero 16, 2026 02:45 p.m.
A
Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Citlally Montaño

Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Citlally Montaño

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que la corporación ya cuenta con lineamientos claramente establecidos sobre la actuación de sus elementos y se rigen por estos mismos. 

El funcionario explicó que una propuesta de exhorto desde Congreso hace referencia a un caso de detención derivado de un incidente vial, en el cual, dijo, se aplicaron los protocolos vigentes.

Señaló que, cuando en un hecho de tránsito hay personas lesionadas, la autoridad municipal no tiene facultades para otorgar perdones o resolver el conflicto de manera discrecional, por lo que están obligados a dar vista al Ministerio Público y actuar conforme a la ley.

Villa Gutiérrez afirmó que las intervenciones de los elementos se realizan bajo protocolos y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Añadió que, de acuerdo con los registros de la dependencia, en los últimos cuatro años se ha reducido de manera considerable el número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de personal de la corporación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que, pese a ello, se continuará reforzando la capacitación de los elementos, la cual, dijo, incluye procesos de formación a nivel internacional, con el objetivo de mejorar la actuación policial y evitar abusos de autoridad.

Sobre el exhorto legislativo, el secretario señaló que se atenderá "en lo viable" y que hará llegar a la diputada Sara Rocha Medina la información y el trabajo que se ha realizado en materia de protocolos y capacitación en derechos humanos.

Finalmente, recordó que está abierta la Dirección de Asuntos Internos para recibir quejas de cualquier ciudadano que considere que fue violentado en sus garantías individuales durante una revisión o intervención policial.

También mencionó que las personas pueden acudir a la Fiscalía General del Estado, en el área de servidores públicos, y aseguró que no se solaparán irregularidades, salvo en los casos en que la actuación de los elementos esté apegada a derecho.

Sara Rocha Medina presenta Punto de Acuerdo

La diputada local del PRI, Sara Rocha Medina, presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar al Ayuntamiento de San Luis Potosí a revisar y garantizar que la actuación de los elementos de Tránsito y Policía Municipal se apegue a la ley y al respeto de los derechos humanos, ante señalamientos por detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y presuntos abusos de autoridad.

Rocha Medina precisó que el exhorto no busca generalizar ni señalar a toda la corporación del gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos, ya que reconoció que no todos los policías incurren en las mismas conductas; sin embargo, advirtió que se han presentado múltiples casos en los que algunos elementos han incurrido en prácticas indebidas.

En ese sentido, consideró necesario que el Ayuntamiento destine mayor tiempo a la capacitación humanitaria, humana y en derechos humanos de los cuerpos de seguridad.

Con información de Ana Paula Vázquez 

Se investiga a policías capitalinos tras denuncia en redes: Villa Gutiérrez

La polémica se desató por la detención de un joven


