"Pongan orden a comercio informal"

"Es nuestra petición y la vamos a seguir haciendo, que pongan orden al comercio informal", dijo Amparo Rosillo Izquierdo, presidenta de la organización Nuestro Centro sobre los dicho por el alcalde Enrique Galindo Ceballos en cuanto al ordenamiento de los comerciantes informales.

Señaló que actualmente en la Plaza de Fundadores hay una serie de puestos que venden artesanía, pero que no sabe quién sea el líder de esos grupos, porque la gente no se pone así nada más "no deben de estar ahí, para nada, ni ahí ni en ninguna plaza, y vía púbica".

Añadió que cuando se tiene una buena afluencia de visitantes nacionales y extranjeros no es una bonita imagen para ellos, ni para el Centro Histórico.

"Esperamos que a partir de mañana se realice el ordenamiento, seguimos en pláticas y continuaremos manifestándonos nuestro malestar como comercio establecido, ya es mucho tiempo", agregó.

Rosillo Izquierdo resaltó que ya les afectó mucho a todo el comercio y a los compradores el cierre de vialidades, por lo que quieren que haya una buena vialidad en el Centro Histórico para comodidad de los visitantes y los de los trabajadores.

También comentó que en cuestión de seguridad se ha notado la presencia de más elementos de la policía "hemos visto una mejoría y con ello se ha ido controlando el robo de cableado, en mi caso me cortaron los cables en la calle Manuel José Othón y sobre todo los de teléfono e internet que son muy complicados para que los restablezcan"

Precisó que un día amaneció sin electricidad la calle.

"En la Plaza del Carmen y San Juan de Dios, se robaban los cables, ahorita ya se ha parado eso porque han puesto más atención, se han sellado mejor los accesos al cableado, aunado a que ya no les sirven porque ya no son de cobre, entonces si hemos visto un avance", finalizó.