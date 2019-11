Popone Vera obligar a partidos a postular candidatos indígenas

El diputado local Óscar Carlos Vera Fábregat presentó iniciativa para que en los distritos electorales con población indígena mayoritaria, los partidos políticos estén obligados a postular candidatos que pertenezcan a las etnias, al igual que en el caso de las candidaturas independientes.

Al respecto, expuso que "en un país como México, en el que se asienta una importante población indígena, no ha resultado fácil la regulación y el tratamiento de manera integral de toda su problemática. Desde antaño se ha oscilado entre su incorporación a modelos culturales mestizos propios de la modernidad o el reconocimiento de sus manifestaciones peculiares en aras del respeto a la diversidad que representan".

Juzgó que la participación indígena en el ámbito local, particularmente en nuestro estado, es insuficiente en la actualidad: "A pesar de que se han intentado diversas maneras de incentivar la participación política de los indígenas, los esfuerzos y fórmulas han quedado cortas y no han tenido éxito".

Además, los partidos políticos no han hallado una forma efectiva de incentivar la participación indígena, pues no existen mecanismos reales que los obliguen a postular candidatos de ese origen, por lo que no se generan condiciones igualitarias de participación.

La propia Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, no establece mecanismos claros de participación indígena.

Vera Fábregat propuso adicionar un párrafo cuarto al artículo 293 de la citada ley, con el fin de establecer la participación política de los indígenas como una obligación de los partidos y de los candidatos independientes, en su caso.