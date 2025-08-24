logo pulso
Por baja natalidad, ahora sobran maestros en SLP

La Secretaría de Educación reubica docentes ante disminución de alumnos por decrecimiento de natalidad

Por Rubén Pacheco

Agosto 24, 2025 12:24 p.m.
A
Derivado de la disminución de inscripción de alumnos por el decremento de la natalidad en el estado, ahora en lugar de faltar docentes sobran, por ello, ha sido necesario reubicarlos, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Es tan alto el decremento de nacimiento que, para el próximo ciclo escolar los turnos vespertinos de las Escuelas Secundarias Técnicas 01, 14 y 39, ubicadas en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

"A estos compañeros se les va a sugerir que se reubiquen (...) será cuestión de dialogar con ellos. Se hará un proceso voluntario, así lo pide el sindicato; y en su momento ya cuando requiramos que empiece el ciclo y no tengamos a los maestros suficientes, entonces los moveremos de acuerdo con la normativa", complementó.

En el comienzo de los períodos educativos de años anteriores, era común que después de varias semanas de iniciadas las clases los estudiantes carecieran de maestros, por lo cual, padres de familia se manifestaban para que la SEGE asignara mentores.

