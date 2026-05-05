Por calor, abastecen con pipas agua para escuelas

Ante las elevadas temperaturas registradas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, el Departamento de Educación Municipal, ha reforzado el apoyo a escuelas de nivel básico mediante el suministro de agua potable, debido al incremento en el consumo dentro de los planteles.

La titular del área, Velia Guadalupe Castro Granja, informó que semanalmente se brinda atención a cerca de 24 instituciones educativas. Detalló que algunos centros escolares, principalmente aquellos con alta matrícula, llegan a requerir hasta tres servicios de abastecimiento por semana, como ejemplo esta el Cobach 01, que cuenta con más de dos mil estudiantes, así como de diversas primarias que operan en turnos matutino y vespertino, lo que eleva la demanda. La funcionaria reconoció que, aunque se han realizado esfuerzos para cubrir las necesidades, en algunos casos la demanda ha superado la capacidad de atención. No obstante, se ha dado prioridad a los planteles con mayor número de alumnos, especialmente ante el aumento de las temperaturas en los últimos días.

"Hay escuelas que han comenzado a solicitarnos hasta tres pipas por semana, lo cual ha resultado complicado, ya que también estamos abasteciendo a planteles que anteriormente no lo requerían".