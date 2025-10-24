logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Por choque entre grupos criminales, asesinato de mujeres en Peñasco: FGE

La fiscal García Cázares informó que ya hay 4 detenidos por el suceso

Por Rubén Pacheco

Octubre 24, 2025 01:08 p.m.
A
María Manuela García Cázares / Foto: Alberto Martínez-Pulso

María Manuela García Cázares / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Por el asesinato de tres mujeres en una casa ubicada en Peñasco, perpetrado el pasado 27 de julio, ya se detuvo a cuatro personas como presuntas responsables del crimen, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista, informó que la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, pues se llegó a la conclusión que el móvil no está relacionado con una cuestión de género, es decir, no se trató de un feminicidio.

La fiscal general describió que una de las detenciones se realizó en la entidad potosina y las tres restantes en un centro penitenciario del estado de Guanajuato, dado que los responsables se encuentran privados de la libertad.

En entrevista, subrayó que una vez aportadas las pruebas del Ministerio Público ante el Poder Judicial del Estado, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García Cázares precisó que el móvil correspondió a un problema entre dos agrupaciones delincuenciales antagónicas.

Matizó que las víctimas no pertenecían a ninguna organización delictiva, no obstante, si sus familiares que mantenían una disputa con otro grupo delictivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueba Torres Sánchez posible comparecencia de rector ante Congreso
Aprueba Torres Sánchez posible comparecencia de rector ante Congreso

Aprueba Torres Sánchez posible comparecencia de rector ante Congreso

SLP

Rubén Pacheco

Consideró que nadie debe tener miedo, pues es con el propósito de generar información más clara

Facultades de la UASLP ya han entregado peticiones: Zermeño
Facultades de la UASLP ya han entregado peticiones: Zermeño

Facultades de la UASLP ya han entregado peticiones: Zermeño

SLP

Samuel Moreno

El rector detalló que se trabaja en mejorar la seguridad en los planteles y agilizar protocolos de atención

Santiago N obtuvo prórroga para su defensa: FGE
Santiago N obtuvo prórroga para su defensa: FGE

Santiago "N" obtuvo prórroga para su defensa: FGE

SLP

Rubén Pacheco

"El próximo lunes se estará resolviendo su situación jurídica", explicó García Cázares

Corrupción en PC afectó a miles de particulares y empresas: EGC
Corrupción en PC afectó a miles de particulares y empresas: EGC

Corrupción en PC afectó a miles de particulares y empresas: EGC

SLP

Rolando Morales

El edil explicó los hallazgos de una visita sorpresiva a la dependencia