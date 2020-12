Por delitos patrimoniales, más del 50% de las detenciones en lo que va del año

En lo que va del año se han realizado 815 detenciones en San Luis Potosí, informó Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Señaló que 620 corresponden al nuevo sistema penal acusatorio y 195 bajo el esquema inquisitorio.

Detalló que 72 fueron por los delitos de homicidio y feminicidio; 66 por secuestro; 56 por violación; 420 por ilícitos patrimoniales de diferentes tipos; y 70 por delincuencia organizada.

Además, indicó la desarticulación de 12 bandas delictivas y la detención de 32 objetivos criminales.

Indicó que 688 funcionarios fueron evaluados, de los cuales 263 están certificados; 157 no certificados; 556 acreditaron el examen de control y confianza; y 132 no los acreditaron.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, como parte de la glosa del tercer informe de actividades, indicó que existe un problema con tales procesos, pues los juzgados federales amparan a los funcionarios que no validaron los esquemas, pues los resultados no reflejan el motivo para no ser aptos; al momento se han presentado 30 recursos.

El fiscal refirió que se han recibido 54 mil 422 denuncias, de las cuales se integraron 42 mil 115 carpeta de investigación.

Garza Herrera exhortó a los legisladores a analizar el presupuesto para el ejercicio 2021 con el fin ayudar a la dependencia, pues el monto planteado por la Secretaría de Finanzas no es suficiente; el 93 por ciento está previsto para el pago de nómina, añadió.

Precisó que en la actualidad cuenta con 258 agentes del Ministerio Público, 61 peritos, 90 trabajadores administrativos de seguridad y custodia y evitó precisar cuántos oficiales de la Policía de Investigación (PDI).