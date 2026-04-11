Por falta de agua, se manifiestan en la Sátelite

Habitantes de la colonia Satélite Francisco I. Madero salieron nuevamente a las calles para exigir el suministro de agua potable, luego de asegurar que llevan meses sin recibir el servicio, pese a que los recibos de cobro continúan llegando de manera puntual.

Luego de llevar a cabo una manifestación la tarde de este jueves, a la altura de la calle República de Haití y vialidades cercanas, vecinos denunciaron que han recurrido en repetidas ocasiones a reportes ante Interapas sin obtener respuesta efectiva.

Colonos señalaron que la falta de agua es un problema constante en la zona y acusaron a las autoridades municipales de mantenerlos en el abandono. Advirtieron que, de no ser atendidos, podrían intensificar las acciones con el cierre de más calles, incluyendo avenidas principales.

Los inconformes también expusieron que, aunque no cuentan con el servicio, sí reciben los recibos de cobro e incluso enfrentan advertencias por posibles sanciones si no pagan, lo que consideran injusto ante la ausencia del suministro.

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Ante la falta de distribución mediante la red, varias familias se han visto obligadas a comprar agua a través de pipas particulares. De acuerdo con los testimonios, el costo ronda los 500 pesos por carga, aunque en algunos casos el gasto alcanza hasta 900 pesos cada diez días, lo que representa un fuerte impacto en su economía.

Además, denunciaron que el envío de pipas por parte del organismo operador Interapas es prácticamente inexistente, por lo que deben cubrir el servicio por su cuenta para poder realizar actividades básicas en sus hogares.

Los vecinos insistieron en que no buscan soluciones temporales, sino una conexión regular y constante a la red de agua potable, ya que aseguran que esta problemática no es reciente, sino que se ha prolongado durante años.