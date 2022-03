Por inseguridad suspenden clases al menos 12 escuelas de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, reconoció que a solicitud de los propios docentes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó la suspensión de clases presenciales en 12 escuelas primarias de Tamasopo y zonas aledañas, por el temor existente ante la complicada situación de violencia que se vive en la región.

Bárcenas Ramírez, comentó que no se suspendieron las clases como tal, simplemente se solicitó volver a la modalidad a distancia, es decir sin tener que estar presentes en los planteles ni tener que hacer los traslados, puesto que perciben un riesgo ante la situación compleja de inseguridad en la zona y prefieren no tener que salir de sus hogares.

Dijo además: "se trata de salvaguardar la integridad física de los compañeros, pero al mismo tiempo cumplir con la labor educativa, asimismo esto también protege a los padres de familia y alumnos para que no salgan de sus hogares ante este clima difícil de inseguridad".

Recordó que la solicitud se hizo desde el pasado lunes y entonces, en lo que va de la actual semana se han impartido las clases de manera virtual, al menos hasta este viernes continuarán de esta manera, ya durante el fin de semana se evaluará la situación y se determinará si se regrese a las clases presenciales "esperemos que se tranquilice el tema".

Cabe destacar que durante los últimos días se han presentado enfrentamientos armados entre presuntos integrantes de grupos delictivos en el municipio de Tamasopo, especialmente entre las comunidades de San Gerónimo y Tambaca, lo que ha dejado un saldo de varias personas asesinadas, lo cual ha causado pánico entre la población civil de la región.