Por plaga, se evapora el agua de la presa

Más que un problema de calidad del agua que llega a la Planta Potabilizadora "Los Filtros", procedente de la presa San José, el lirio existente en este embalse genera una disminución en el líquido disponible debido a una mayor evaporación por el llamado "efecto invernadero", reveló el director general de Interapas, José Enrique Torres López.

"El problema de lirio acuático en dicha presa es severo, y a pesar de que en el pasado reciente se han hechos esfuerzos importantes para retirarlo, esto no van a ser suficiente mientras no se deje de descargar aguas negras de las comunidades. La materia orgánica que se descarga es lo que provoca que el lirio no se pueda erradicar", comentó el director en entrevista.

La solución, dijo, corresponde a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al trabajo que pueda desplegar en las comunidades cercanas a la presa San José.

Torres López precisó que el problema principal que ocasiona el lirio es que multiplica la evaporación del agua disponible, además de la que se pierde por filtraciones al subsuelo y por la propia extracción para fines de potabilización. "No es un asunto de calidad del agua, sino de disponibilidad del líquido", mencionó.

También dijo que la presencia de materia orgánica en el agua de la presa no implica mayores costos para el proceso de potabilización, aunque lo ideal sería que dicha materia orgánica no existiera en absoluto.

La presa de San José aporta más o menos el 10 por ciento del agua que consume la ciudad y este caudal va principalmente al centro de la capital.