Por retraso en rehabilitación de la calle Guerrero, retira Nuestro Centro respaldo a las autoridades

"Que Dios los acompañe y les vaya muy bien", dijo el presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien con molestia afirmó que la lentitud que existe en las obras de rehabilitación de la calle de Guerrero, mantiene a por lo menos tres negocios en fase de quiebra y más de 20 han visto disminuir las ventas hasta en un 50%, lo que representa una agonía lenta para el sector comercial de la zona.

"Se nos prometió que antes de Semana Santa quedarían listas las obras y no fue cierto, hemos decido ya no acompañar a la autoridad hasta que no existan garantías y fianzas, además de compromisos que se cumplan", señaló.

El presidente de Nuestro Centro señaló que exigen a la autoridad se retomen las obras a la brevedad y se entreguen indemnizaciones a los comerciantes establecidos que han resultado afectados con la lentitud y atraso en las obras.

"Desde este momento nos deslindamos. Desde Semana Santa las autoridades nos descolgaron el teléfono, pero si van a la calle de Guerrero no hay ni un solo trabajador desde hace más de diez días, la obra esta abandonada y dos tercios de la calle están inconclusos, además no tenemos iluminación, lo que ha provocado que exista grafiti e inseguridad".