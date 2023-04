Vivales cobran por estacionarse en calles de SGS

El apartado de lugares se convirtió en negocio para algunas personas durante la Feria Nacional de la Enchilada, esa situación fue denunciada por ciudadanos que se quejaron de que las personas estaban cobrando para poder utilizar la vía pública, pese a que la dirección de Tránsito Municipal aseguró que no está permitido.

Según la queja de una familia que acudió el pasado jueves a ese evento, tuvieron que pagar a una persona por estacionarse sobre la calle de Allende y Benito Juárez, por temor a que su vehículo fuera vandalizado o robado.

Al respecto el director de Tránsito de Soledad, Luis Manuel Vidales Navarro, informó que el apartado de lugares de estacionamiento en las calles de la cabecera municipal durante la Fenae está prohibido.

Expuso que previo a que comenzara la feria se notificó a todos los habitantes de la cabecera municipal que el apartado de lugares no está permitido, sin embargo, reconoció se ha detectado que en algunos casos se llega a dar, y que cuando así sucede se habla con la persona a fin de que atienda las restricciones.

“Sí hemos tenido a vecinos o personas que quieren apartar lugares y situaciones así, pero mediante el diálogo se les hace saber que no está permitido, hasta ahora todos han comprendido la situación y no pasa a mayores, no hemos tenido ni sanciones ni otra acción que corresponda al tema, todos han acatado las indicaciones”, aseguró.