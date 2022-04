Por veda, Secretaría del Bienestar no admite nuevos beneficiarios

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 4 (EL UNIVERSAL).- Por la veda electoral los programas de la Secretaría del Bienestar en SLP no estarán permitiendo la inscripción de nuevos beneficiarios.

Se espera que la administración federal anuncie la apertura de convocatorias para iniciar la incorporación a diversos apoyos económicos de gobierno federal después del 10 de abril.

Los beneficiarios con dudas sobre el funcionamiento de los programas de la Secretaría del Bienestar podrán disiparlas en las oficinas y sedes regionales en los estados y municipios del país.

En el sitio web de la Secretaría del Bienestar encontrarás la dirección física y el teléfono de las oficinas.

Por medio de esta sede de representación de la Secretaría federal, los potosinos agilizarán trámites o aclararán las dudas.

Hay situaciones para que los aspirantes o beneficiarios deban ir a la oficina de la Secretaría del Bienestar SLP.

Toma en cuenta que se encuentra como mínimo uno en cada estado del país.

Pero cada programa prioritario como Becas Benito Juárez, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, etc.

También tienen una oficina para recibir la documentación de la población mexicana interesada en obtener alguna ayuda económica.

Oficinas de la Secretaría del Bienestar en SLP y otros estados

Las oficinas de la Secretaría del Bienestar en SLP se localizan en el siguiente domicilio:

Calz. Fray Diego de la Magdalena S/N, Col. El Saucito, San Luis Potosí, SLP, C.P. 78110 Teléfono: (555) 3285 000 Horario de atención: de 9:00 AM a 7:00 PM