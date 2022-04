Porras: elección de jueces electorales sería un retroceso

La propuesta presidencial sobre la elección directa de magistrados no abonaría a la trayectoria de profesionalización "y que al final de cuentas, es el pueblo quien los elige mediante sus representantes", dijo Dennise Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

"Es un retroceso, es un diseño que se ha venido probando desde el año 2014 sacando del ámbito local lo que tiene que ver con los magistrados y los consejeros, y que hace que realmente se estudien perfiles con este tipo de capacidades y experiencias", explicó.

Advirtió que de avanzar la propuesta se echaría a la basura todo el trabajo y profesionalización de los jueces y consejeros en materia electoral, lo cual ha dado resultados favorables.

Citó como ejemplo de ello la alternancia en el poder, sobre todo, en el ámbito local.

La magistrada electoral dijo que siempre será sano revisar las reglas del juego "porque nadie se opone a ello", sin embargo, las revisiones y modificaciones proceden cuando algo no funciona "y cuando algo sí está funcionando, entonces no hay nada qué modificar".

Porras Guerrero agregó que los ánimos de la propuesta, la cual no se ha oficializado en el Poder Legislativo federal, no son los correctos y "son atípicos, porque no es algo que va en contra de una persona, va en contra de instituciones que han estado haciendo bien su trabajo", remató.