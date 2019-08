Potosinas se unen a la defensa de las mujeres violentadas

Diversos colectivos feministas, se unieron al movimiento nacional en defensa de las mujeres que han sido violentadas, Olga Lucio del Colectivo Fuso, indicó que en esta marcha participaron alrededor de 200 mujeres de diferentes edades, ya que desde pequeñas se les debe enseñar a valorarse y defenderse.

En su recorrido por plaza de Armas, se escucharon consignas como "señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente"; "Me cuidan mis amigas no la policía"; Ni una más, ni una más; Mujeres unidas jamás serán vencidas; "Los uniformados nos están chingando".

Al continuar su camino se detuvieron unos minutos al frente al edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde leyeron diversos pensamientos que invitaban a reflexionar respecto al maltrato y violencia que enfrentan las mujeres.

La manifestación fue en apoyo a la jovencita que presuntamente fue violada por cuatro policías, en la Ciudad de México; así como en solidaridad con las mujeres que participaron en la protesta realizada a principios de semana en la Ciudad de México, a quienes iniciaron carpetas de investigación por participar en esos hechos que derivaron en violencia.

Recordaron el caso de mujeres que han sido violentadas por servidores públicos, siendo esa la muestra principal de que si los "machos" continúan en el poder, no pasará nada, al solapar a esos violentadores de mujeres.

Mariana Prieto, activista del colectivo La Castilla Combativa, indicó que estas acciones son una muestra del hartazgo que las mujeres enfrentan de la violencia a la que son sometidas día con día, a través de las instituciones, espacios educativos, laborales, en la casa o en pareja.