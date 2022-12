Potosinos crean mapa interactivo para seguir a Santa Claus

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Potosinos al frente de la empresa Uxmalsoft, originaria del estado, en colaboración con Santa Express, crearon un mapa interactivo para que las familias puedan verificar qué tan cerca está Santa Claus de tu casa y visualizar el recorrido que realiza en trineo para entregar los regalos está Navidad.

A través del link https://santa-express.online/, los niños y niñas del hogar, así como padres de familia podrán ver qué tanto se ha movido Santa Claus para dejar los regalos que les solicitaron los menores que viven en la República Mexicana.

El mapa es de uso gratuito y se realizó con la finalidad de que los niños y niñas que le pidieron regalos y deseos a Santa, puedan ver de manera interactiva su recorrido, pero también poder realizar una simulación de llamada con sus elfos, para saber más detalles de la entrega.

Los papás, mamás o tutores que acceden al mapa pueden brindar más detalles y personalizar datos del regalo para mayor precisión en la interactividad; no obstante, los datos que se ingresan, por seguridad, no se guardan y no transfieren.

Los encargados de apoyar a los papás potosinos esta Navidad en que los menores del hogar mantengan la ilusión de las fiestas decembrina son los potosinos Juan Francisco Gerardo Hernández y Karen Kimbeerley Colmenero Delgado.

Cabe recordarle a los usuarios que el mapa no realiza servicios de entrega física de regalos, así como que la llamada es una simulación para darle alegría e ilusión a los niños y niñas.