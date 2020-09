Potosinos desdeñan aseguranza, piensan en el "yo no choco"

La venta de seguros para automóviles siempre ha registrado un crecimiento bajo de alrededor de un 2%, debido a que las personas continúan pensando en el "yo no choco", "no me van a robar mi carro" o "nada me va a pasar", señaló el ex presidente local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (AMASFAC), Raúl Zacarías Flores.

Consideró que persiste la cultura poco previsora en las personas, quienes pocas veces protegen los bienes que adquirieron con mucho esfuerzo, ya que no invierten en su patrimonio.

Señaló que ese ligero aumento en el seguro de automóviles, es porque constantemente se venden unidades nuevas y al salir de la agencia, si es de autofinanciamiento, sale con seguro obligatorio, como una forma de garantizar la deuda adquirida.

Comentó que los agentes de seguros tienen que efectuar una ardua labor de convencimiento, con aquellos clientes con vehículos de modelos más pasados, eso con el fin de que las personas aseguren sus unidades para protegerse de daños.