Pozos, sin operativo vial este 10 de mayo

La gran afluencia de personas de este domingo 10 de mayo a Villa de Pozos generó problemas viales y puso a prueba la capacidad de coordinación de las autoridades de vialidad, sobre todo en los cruceros más conflictivos de la cabecera municipal.

La Guardia Civil, de la cual depende el área de Vialidad y Movilidad, no anunció un operativo vial específico para este domingo, aunque hubo presencia de elementos de tránsito desde temprano porque también desde temprano, comenzaron a llegar familias residentes y visitantes a los restaurantes ubicados en el acceso principal a Pozos: la avenida Julián de los Reyes.

Pronto, el avance vehicular se hizo "a vuelta de rueda" sobre todo porque los conductores buscaban, con poco éxito, un espacio para estacionarse en las cercanías de los negocios de comida. Algunos tuvieron que ir más allá del primer cuadro de la cabecera para hallar un cajón para aparcar su vehículo.

Entre los cruceros más conflictivos estuvieron el de la lateral de la carretera 57 que da entrada a la cabecera municipal; el crucero de Julián de los Reyes y Antiguo Camino a Santa María del Río; los cruces de Vicente Guerrero con Camino a Santa Rita y bulevar San Antonio, así como algunas intersecciones de la calle Saturnino Cedillo y de 16 de Septiembre con Centenario y con la lateral de la carretera 57.

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