Prematuro, hablar de "plan B" ante eventual rechazo a tarifas de agua: EGC

Por el momento no existe un plan alternativo ante una posible negativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí a un eventual incremento en las tarifas del agua, ya que Interapas aún no ha definido ni presentado una propuesta formal sobre el tema, aclaró el alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos.

Explicó que el proceso apenas se encuentra en su fase previa, pues corresponde a la Junta de Gobierno del organismo revisar primero los resultados del estudio técnico que, conforme a la ley, establece los parámetros financieros y operativos para cualquier ajuste tarifario. Solo después de esa revisión, la propuesta podría ser enviada al Congreso para su evaluación.

Galindo Ceballos señaló que sería prematuro hablar de un "plan B" mientras no se conozcan los resultados de ese procedimiento.

El alcalde comentó que dichos estudios suelen arrojar porcentajes de incremento elevados, aunque la intención de las autoridades es mantener una postura equilibrada que permita garantizar la viabilidad del organismo sin afectar de manera significativa a los usuarios.

Consideró que un ajuste razonable debería al menos compensar la inflación, ya que de no hacerlo se genera un déficit operativo que impide atender necesidades básicas como la reparación de fugas, drenajes o infraestructura hidráulica.

El edil informó que será el próximo lunes 3 de noviembre cuando la Junta de Gobierno de Interapas sesione para abordar este tema, con la participación de los alcaldes de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro.