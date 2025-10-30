logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

Por El Universal

Octubre 30, 2025 12:06 p.m.
A
Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal fortalecerá los mecanismos de verificación del Registro Nacional de Profesionistas, luego de que se detectaran casos recientes de cédulas profesionales falsas utilizadas en trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Se está haciendo un fortalecimiento de la seguridad de la cédula profesional para garantizar la identificación de la fotografía de manera digital", destacó.
Agregó: "Hubo algunos casos recientes de cédulas profesionales falsas que se encontraron en el SAT. Utilizaban el nombre de una persona conocida. De inmediato lo identificó el SAT y retiró el registro del RFC de una persona que quería registrarse con un nombre conocido y tenía otra fotografía", explicó la mandataria.
Sheinbaum detalló que, a partir de esta situación, se decidió reforzar los mecanismos de verificación digital, dado que la cédula profesional funciona como una identificación oficial.
"Si es una identificación oficial como la del INE, por ejemplo, se puede verificar con el INE. A petición del SAT, el INE puede confirmar si una fotografía corresponde o no a una persona, con base en convenios establecidos", puntualizó.
La Presidenta subrayó que el objetivo es garantizar que la cédula profesional cuente con mayor seguridad digital y confiabilidad, especialmente en los procesos de autenticación de identidad en línea.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas
Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

Anuncian blindaje de Registro Nacional de Profesionistas

SLP

El Universal

Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos
Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos

Productores de maíz siguen con bloqueos en Guanajuato y Morelos

SLP

El Universal

Enfatizaron que los 950 pesos que ofrecen por tonelada no son un acuerdo, sino una imposición

Detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora
Detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en "La Barredora"

SLP

SinEmbargo.mx

Sube a 82 el número de muertos por lluvias en 5 estados
Sube a 82 el número de muertos por lluvias en 5 estados

Sube a 82 el número de muertos por lluvias en 5 estados

SLP

El Universal