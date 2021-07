Preocupa a industriales poca oferta de vuelos en SLP

Aunque la entidad potosina es un importante destino para la actividad industrial, de turismo de placer y de negocios, esto no se ha visto reflejado en la actividad aérea que reporta mes con mes la administración de grupo OMA, debido a que el aeropuerto potosino Ponciano Arriaga cuenta con muy poca oferta aérea, consideró lo anterior el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gerardo Bocard Meraz.

El líder industrial consideró urgente que la entidad trabaje en consolidar nuevos proyectos que traigan frecuencias de vuelo más baratas y con destinos no sólo a América, sino que brinden conexión a otras partes del mundo, pues recordó que el estado recibe a ejecutivos de empresas originarios de China, Japón, Alemania, entre otros.

En este sentido, refirió que en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí existen únicamente tres vuelos a la Ciudad de México con costos muy elevados, cuando anteriormente se tenían hasta 8 frecuencias con mayor accesibilidad en precios.

"Cuántos años tuvimos a Aeromar como una alternativa de medio precio, pero muy confiable. Lo que necesitamos son más frecuencias, por ejemplo ahora con el de SLP–McAllen, el cual tiene una parada en Monterrey, será muy interesante el turismo que se genere", señaló.

Asimismo, indicó que actualmente las rutas accesibles con las que cuenta el aeródromo potosino son las de San Luis-Cancún, lo cual ha resultado favorable para atraer usuarios que buscan llegar al estado por este vuelo, sin embargo es insuficiente para posicionar al estado e incentivar el turismo.

"Tener medios más baratos puede ser la puerta para conocer el Bajío, la gente puede volar a SLP, pernoctar unas noches, hacer un circuito a través de Zacatecas, y luego ir a Guanajuato, pero no lo motivamos. Yo creo que todo tiene que ver con no tener una presencia de aerolíneas de bajo costo", concluyó.