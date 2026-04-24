Presas de SLP, arriba del 82 % de su llenado afirma la CEA

En la actualidad, las principales presas del estado de San Luis Potosí, registran una capacidad promedio del 82 por ciento, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Desglosó que la San José se encuentra al 90 por ciento: El Peaje al 87 por ciento; El Potosino al 70 por ciento; Cañada del Lobo al 50 por ciento; La Muñeca al 96 al por ciento; El Realito al 90 por ciento; y La Lajilla al 95 por ciento

En entrevista, lamentó que pese al buen porcentaje que registra el embalse de El Realito, actualmente diversas colonias del sur de la capital reportan desabasto de líquido, por ello, la Comisión mantiene el envío de pipas gratuitas.

Complementó que, en materia de infraestructura hídrica, se mantiene el desarrollo de las obras para la construcción del acueducto de la presa El Peaje a la planta de Los Filtros, cuyo proyecto será ejecutado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Luego de las recientes lluvias en diferentes regiones de la zona metropolitana, consideró que, si bien fueron mínimas las afectaciones en las vialidades, se reportaron diversos colapsos del alcantarillado derivado de la acumulación de basura y diversos residuos.