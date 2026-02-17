logo pulso
Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

Comenzarán a operar en junio de 2026 con destinos nacionales e internacionales

Por Martín Rodríguez

Febrero 17, 2026 02:15 p.m.
Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

La empresa Volaris anunció formalmente los cinco nuevos vuelos que operarán a mediados de 2026 para conectar cuatro ciudades mexicanas y una extranjera.

Jorge García Rojas, director de Institución y Desarrollo de Mercados para Volaris, informó que los vuelos saldrán a partir de junio.

Las ciudades conectadas serán Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla y Monterrey en México, además de Chicago en Estados Unidos.

Con independencia de ello, Volaris contará con un aproximado de 12 de 16 ciudades conectadas para viajeros potosinos desde la capital del Estado o desde Guadalajara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Calculan que con los vuelos que inician a partir de junio procesarán un aproximado de 150 mil vuelos al año. Está previsto un 85 por ciento de ocupación en las aeronaves.

Cada vuelo enfrentaría el reto de maduración de medio año, tal y como ocurre ya con las rutas abiertas en noviembre.

En el caso de los vuelos que van a ciudades sede del mundial de futbol, ya hay vuelos programados a Guadalajara y Monterrey, Dallas y Houston.

Para otras ciudades los potosinos pueden viajar de San Luis Potosí a Guadalajara y de ahí a doce de las 16 rutas, aunque de la perla tapatía salen 60 rutas.

